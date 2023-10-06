(Щербак) Иулитта Михайловна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1907
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гоголь Петр Иванович
Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно