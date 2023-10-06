(Щербак) Иулитта Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Иулитта Михайловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883

Отец: Щербак Михаил Иванович

Мать: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Гоголь Иван Кондратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гоголь Петр Иванович

Отец ребёнка: Гоголь Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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