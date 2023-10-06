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Щербак Михаил Иванович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.11.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847

Отец: Щербак Иван Ефимович

Мать: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1869

Жена: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1869

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Щербак Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Щербак Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Щербак Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Щербак Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Щербак Никита Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1883

Дочь: Иулитта Михайловна

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1886

Сын: Щербак Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Щербак Прокофий Михайлович

Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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