Щербак Михаил Иванович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.11.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847
Отец: Щербак Иван Ефимович
Мать: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1869
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1869
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Щербак Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Щербак Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1875
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Щербак Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1880
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1883
Дочь: Иулитта Михайловна
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1886
Сын: Щербак Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Щербак Прокофий Михайлович
Мать ребёнка: Ольховик Матрона Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно