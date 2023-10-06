Ольховик (Щербак) Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1869
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1869
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Щербак Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872
Сын: Щербак Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1875
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Щербак Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1880
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1883
Дочь: Иулитта Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1886
Сын: Щербак Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Щербак Прокофий Михайлович
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно