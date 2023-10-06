Ольховик (Щербак) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Щербак) Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1869

Муж: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1869

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Щербак Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1872

Сын: Щербак Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Щербак Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Щербак Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Щербак Никита Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1883

Дочь: Иулитта Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1886

Сын: Щербак Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Щербак Прокофий Михайлович

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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