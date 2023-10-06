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Щербак Александр Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872

Отец: Щербак Михаил Иванович

Мать: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1893

Жена: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Щербак Григорий Александрович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897

Дочь: Пелагия Александровна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Щербак Василий Александрович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906

Сын: Щербак Иван Александрович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Щербак Федот Александрович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Щербак Георгий Александрович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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