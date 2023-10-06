Щербак Александр Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.02.1893
Жена: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Щербак Григорий Александрович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897
Дочь: Пелагия Александровна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Щербак Василий Александрович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906
Сын: Щербак Иван Александрович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Щербак Федот Александрович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1910
Сын: Щербак Георгий Александрович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: Анна Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно