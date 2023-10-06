Щербак (Моисеенкова) Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Щербак Григорий Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897
Дочь: Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Щербак Василий Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906
Сын: Щербак Иван Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Щербак Федот Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1910
Сын: Щербак Георгий Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно