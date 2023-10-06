Щербак (Моисеенкова) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Моисеенкова) Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1893

Муж: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Щербак Григорий Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897

Дочь: Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Щербак Василий Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.04.1906

Сын: Щербак Иван Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Щербак Федот Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Щербак Георгий Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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