(Щербак) Пелагия Александровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно