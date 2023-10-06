(Щербак) Пелагия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Пелагия Александровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897

Отец: Щербак Александр Михайлович

Мать: Щербак Ульяна Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Степан Емельянович

Смерть
Неизвестно
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