Щербак Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак Александр Михайлович

Щербак Александр Михайлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872

Отец: Щербак Михаил Иванович

Мать: Ольховик Матрона Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Щербак Фекла Диомидовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Щербак Михаил Александрович

Мать ребёнка: Щербак Фекла Диомидовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close