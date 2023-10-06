Щербак Александр Михайлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1893
Жена: Щербак Фекла Диомидовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1893
Сын: Щербак Михаил Александрович
Мать ребёнка: Щербак Фекла Диомидовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно