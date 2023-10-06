Щербак (Оснач) Фекла Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Оснач) Фекла Диомидовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.06.1874

Дата смерти

27.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1874

Отец: Оснач Диомид Прокофьевич

Мать: Оснач Евгения Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Щербак Михаил Александрович

Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.09.1893
Харьковская губерния, Российская империя
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