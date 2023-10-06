Щербак (Оснач) Фекла Диомидовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.06.1874
Дата смерти27.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1874
Отец: Оснач Диомид Прокофьевич
Мать: Оснач Евгения Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1893
Сын: Щербак Михаил Александрович
Отец ребёнка: Щербак Александр Михайлович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.09.1893
Харьковская губерния, Российская империя