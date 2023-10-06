Оснач Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Евгения Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1834

Дата смерти

16.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1867

Дочь: Ирина Диомидовна

Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Оснач Михаил Диомидович

Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Оснач Стефан Диомидович

Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1874

Дочь: Щербак Фекла Диомидовна

Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Диомид Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1884
Харьковская губерния, Российская империя
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