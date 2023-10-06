Оснач Евгения Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1834
Дата смерти16.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1867
Дочь: Ирина Диомидовна
Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1869
Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1870
Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1874
Дочь: Щербак Фекла Диомидовна
Отец ребёнка: Оснач Диомид Прокофьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1884
Харьковская губерния, Российская империя