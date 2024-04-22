Оснач Стефан Диомидович
Место рождения
Дата рождения01.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870
Отец: Оснач Диомид Прокофьевич
Мать: Оснач Евгения Васильевна
Бракосочетание
30.01.1889
Жена: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1890
Дочь: Оснач Надежда Стефановна
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1892
Дочь: Чепик Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1895
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1898
Сын: Оснач Владимир Степанович
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1901
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1904
Сын: Оснач Александр Степанович
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно