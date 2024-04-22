Оснач (Максимовская) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1869
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
10.09.1890
Дочь: Оснач Надежда Стефановна
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Рождение ребёнка
06.10.1892
Дочь: Чепик Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Рождение ребёнка
23.07.1895
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Рождение ребёнка
14.07.1898
Сын: Оснач Владимир Степанович
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Рождение ребёнка
18.06.1901
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Рождение ребёнка
10.06.1904
Сын: Оснач Александр Степанович
Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович
Смерть
Неизвестно