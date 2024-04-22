Оснач (Максимовская) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Максимовская) Фекла Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

19.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1869

Отец: Максимовский Иван Платонович

Мать: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1890

Дочь: Оснач Надежда Стефановна

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.10.1892

Дочь: Чепик Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.07.1895

Сын: Оснач Иван Степанович

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1898

Сын: Оснач Владимир Степанович

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1901

Сын: Оснач Петр Степанович

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Оснач Александр Степанович

Отец ребёнка: Оснач Стефан Диомидович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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