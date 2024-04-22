Максимовский Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения04.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1849
Бракосочетание
21.01.1868
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Оснач Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Максимовская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
22.08.1875
Дочь: Марченко Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1879
Сын: Максимовский Федор Иванович
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1882
Дочь: Максимовская Соломония Ивановна
Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна
Смерть
Неизвестно