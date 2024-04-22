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Максимовский Иван Платонович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

04.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1849

Отец: Максимовский Платон Никифорович

Мать: Максимовская Дарья Никифоровна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
21.01.1868

Жена: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Оснач Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Максимовская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1875

Дочь: Марченко Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1879

Сын: Максимовский Федор Иванович

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: Максимовская Соломония Ивановна

Мать ребёнка: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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