Максимовская (Деконенко) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
21.01.1868
Бракосочетание
21.01.1868
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Оснач Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Максимовская Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович
Рождение ребёнка
22.08.1875
Дочь: Марченко Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович
Рождение ребёнка
08.02.1879
Сын: Максимовский Федор Иванович
Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович
Рождение ребёнка
01.08.1882
Дочь: Максимовская Соломония Ивановна
Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович
Смерть
Неизвестно