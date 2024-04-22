Максимовская (Деконенко) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовская (Деконенко) Матрона Григорьевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Деконенко Григорий Макарович

Мать: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: не указан

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Оснач Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Максимовская Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1875

Дочь: Марченко Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1879

Сын: Максимовский Федор Иванович

Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: Максимовская Соломония Ивановна

Отец ребёнка: Максимовский Иван Платонович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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