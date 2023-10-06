Деконенко Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деконенко Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1838

Дочь: Деконенко Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: Деконенко Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Максимовская Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1857

Сын: Деконенко Елисей Григорьевич

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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