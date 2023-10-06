Деконенко Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
04.07.1838
Дочь: Деконенко Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: Деконенко Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Максимовская Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
13.06.1857
Сын: Деконенко Елисей Григорьевич
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Смерть
Неизвестно