Деконенко Григорий Макарович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти10.06.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Жена: Деконенко Ирина Ивановна
Дочь: Деконенко Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна
Сын: Деконенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Дочь: Деконенко Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Дочь: Деконенко Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Дочь: Деконенко Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна
Дочь: Максимовская Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна
Сын: Деконенко Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Сын: Деконенко Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Сын: Деконенко Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна
Сын: Деконенко Елисей Григорьевич
Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна