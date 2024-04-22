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Деконенко Григорий Макарович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

10.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1838

Дочь: Деконенко Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.08.1841

Сын: Деконенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.02.1844

Дочь: Деконенко Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.11.1846

Дочь: Деконенко Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: Деконенко Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Максимовская Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1852

Сын: Деконенко Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Деконенко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Деконенко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1857

Сын: Деконенко Елисей Григорьевич

Мать ребёнка: Деконенко Ирина Васильевна

Ивот, Сумська область
Смерть
10.06.1895
Ивот, Сумська область
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