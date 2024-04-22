Деконенко (Щербак) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербак Иван Евтихиевич
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
29.08.1841
Сын: Деконенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
11.02.1844
Дочь: Деконенко Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
22.11.1846
Дочь: Деконенко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
01.10.1852
Сын: Деконенко Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Деконенко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Рождение ребёнка
19.03.1855
Сын: Деконенко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович
Смерть
Неизвестно