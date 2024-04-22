Деконенко (Щербак) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деконенко (Щербак) Ирина Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербак Иван Евтихиевич

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.08.1841

Сын: Деконенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.02.1844

Дочь: Деконенко Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
22.11.1846

Дочь: Деконенко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1852

Сын: Деконенко Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Деконенко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Деконенко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Деконенко Григорий Макарович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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