Марченко (Максимовская) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Максимовская) Наталия Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

22.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1875

Отец: Максимовский Иван Платонович

Мать: Максимовская Матрона Григорьевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
03.05.1892

Муж: Марченко Прокофий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1893

Сын: Марченко Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Артамонова Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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