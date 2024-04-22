Марченко (Максимовская) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1875
Бракосочетание
03.05.1892
Рождение ребёнка
28.07.1893
Сын: Марченко Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Артамонова Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Марченко Прокофий Иванович
Смерть
Неизвестно