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Марченко Прокофий Иванович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
03.05.1892

Жена: Марченко Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1893

Сын: Марченко Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Артамонова Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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