Марченко Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1892
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1893
Сын: Марченко Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Артамонова Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Марченко Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно