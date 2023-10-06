Оснач Петр Степанович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.06.1901
Дата смерти08.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1901
Отец: Оснач Стефан Диомидович
Мать: Оснач Фекла Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1905
Харьковская губерния, Российская империя