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Оснач Петр Степанович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.06.1901

Дата смерти

08.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1901

Отец: Оснач Стефан Диомидович

Мать: Оснач Фекла Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1905
Харьковская губерния, Российская империя
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