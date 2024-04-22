Оснач Диомид Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Диомид Прокофьевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

16.08.1834

Дата смерти

11.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1834

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.04.1867

Дочь: Ирина Диомидовна

Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Оснач Михаил Диомидович

Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Оснач Стефан Диомидович

Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1874

Дочь: Щербак Фекла Диомидовна

Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Евгения Васильевна

Смерть
11.01.1911
Ивот, Сумська область
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