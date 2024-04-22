Оснач Диомид Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1834
Дата смерти11.01.1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1834
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Рождение ребёнка
07.04.1867
Дочь: Ирина Диомидовна
Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1869
Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1870
Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1874
Дочь: Щербак Фекла Диомидовна
Мать ребёнка: Оснач Евгения Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Евгения Васильевна
Смерть
11.01.1911