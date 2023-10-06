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Оснач Михаил Диомидович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.07.1869

Дата смерти

23.07.1869

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

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ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1869

Отец: Оснач Диомид Прокофьевич

Мать: Оснач Евгения Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.07.1869
Харьковская губерния, Российская империя
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