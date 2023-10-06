Оснач Михаил Диомидович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.07.1869
Дата смерти23.07.1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1869
Отец: Оснач Диомид Прокофьевич
Мать: Оснач Евгения Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.07.1869
Харьковская губерния, Российская империя