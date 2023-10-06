Оснач (Дюбка) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1818
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1819
Дочь: Агрипина Прокофьевна
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1821
Дочь: Наталия Прокофьевна
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1824
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1827
Дочь: Матрона Прокофьевна
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1829
Дочь: Варвара Прокофьевна
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1832
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1834
Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно