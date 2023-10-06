Оснач (Дюбка) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Дюбка) Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1818

Муж: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1819

Дочь: Агрипина Прокофьевна

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1821

Дочь: Наталия Прокофьевна

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1824

Сын: Оснач Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1827

Дочь: Матрона Прокофьевна

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1829

Дочь: Варвара Прокофьевна

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1832

Сын: Оснач Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1834

Сын: Оснач Диомид Прокофьевич

Отец ребёнка: Оснач Прокопий Антонович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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