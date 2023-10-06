(Оснач) Наталия Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.08.1821
Дата смерти30.05.1827
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1821
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1827
Харьковская губерния, Российская империя