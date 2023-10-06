(Оснач) Наталия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Наталия Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.08.1821

Дата смерти

30.05.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1821

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1827
Харьковская губерния, Российская империя
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