(Оснач) Варвара Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Варвара Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.12.1829

Дата смерти

23.01.1832

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1829

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1832
Харьковская губерния, Российская империя
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