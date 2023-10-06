(Оснач) Варвара Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.12.1829
Дата смерти23.01.1832
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1829
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1832
Харьковская губерния, Российская империя