Оснач Петр Прокофьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.06.1832
Дата смерти25.07.1833
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1832
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.07.1833
Харьковская губерния, Российская империя