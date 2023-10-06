Оснач Петр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОснач Петр Прокофьевич

Оснач Петр Прокофьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.06.1832

Дата смерти

25.07.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1832

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.07.1833
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close