(Оснач) Матрона Прокофьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.03.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1827
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1848
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1849
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1854
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Карпенко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1870
Сын: Карпенко Каллиник Петрович
Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно