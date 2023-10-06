(Оснач) Матрона Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Матрона Прокофьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.03.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1827

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1848

Муж: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1849

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1854

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Карпенко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Карпенко Каллиник Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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