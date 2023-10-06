Карпенко Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1827
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1849
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1854
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Карпенко Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1870
Сын: Карпенко Каллиник Петрович
Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно