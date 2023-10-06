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Карпенко Петр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1827

Отец: Карпенко Емельян Петрович

Мать: Карпенко Евфимия Андреевна

Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1849

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1854

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Карпенко Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Карпенко Каллиник Петрович

Мать ребёнка: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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