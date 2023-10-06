Карпенко Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1824
Дочь: (Карпенко) Елена Емельяновна
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1827
Сын: Карпенко Петр Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1836
Дочь: Сергеенко (Карпенко) Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна
Ивот, Сумська область