Карпенко Емельян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Емельян Петрович

Карпенко Емельян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1824

Дочь: (Карпенко) Елена Емельяновна

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
16.01.1827

Сын: Карпенко Петр Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1836

Дочь: Сергеенко (Карпенко) Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Андреевна

Ивот, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.