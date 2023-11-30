Сергеенко (Карпенко) Марина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенко (Карпенко) Марина Емельяновна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

16.07.1836

Дата смерти

03.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836

Отец: Карпенко Емельян Петрович

Мать: Карпенко Евфимия Андреевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Сергеенко Григорий Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.01.1866

Дочь: Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Сергеенок Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Сергеенок Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
03.01.1874
Ивот, Сумська область
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