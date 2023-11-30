Сергеенко (Карпенко) Марина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения16.07.1836
Дата смерти03.01.1874
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1836
Бракосочетание
03.02.1857
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
03.01.1866
Дочь: Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Сергеенок Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Сергеенок Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Сергеенко Григорий Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1874