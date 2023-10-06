Карпенко Евфимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти27.02.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1824
Дочь: Елена Емельяновна
Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1827
Сын: Карпенко Петр Емельянович
Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1836
Дочь: Сергеенко Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович
Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.02.1840
Харьковская губерния, Российская империя