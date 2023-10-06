Карпенко Евфимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Евфимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

27.02.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1824

Дочь: Елена Емельяновна

Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1827

Сын: Карпенко Петр Емельянович

Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1836

Дочь: Сергеенко Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Карпенко Емельян Петрович

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.02.1840
Харьковская губерния, Российская империя
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