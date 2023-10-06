Сергеенко Григорий Емельянович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1857
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
03.01.1866
Дочь: Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
10.06.1871
Сын: Сергеенок Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Сергеенок Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно