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Сергеенко Григорий Емельянович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Сергеенко Марина Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.01.1866

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Сергеенок Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Сергеенок Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Сергеенко Марина Емельяновна

Ивот, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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