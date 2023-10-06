Карпенко Каллиник Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения29.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1870
Отец: Карпенко Петр Емельянович
Мать: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1899
Дочь: Анастасия Калли́никовна
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1901
Дочь: Наталия Калли́никовна
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1904
Сын: Карпенко Александр Каллиникович
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1907
Сын: Карпенко Андрей Каллиникович
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1908
Дочь: Анна Калли́никовна
Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно