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Карпенко Каллиник Петрович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1870

Отец: Карпенко Петр Емельянович

Мать: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1899

Дочь: Анастасия Калли́никовна

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1901

Дочь: Наталия Калли́никовна

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Карпенко Александр Каллиникович

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1907

Сын: Карпенко Андрей Каллиникович

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: Анна Калли́никовна

Мать ребёнка: Карпенко Евфимия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Евфимия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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