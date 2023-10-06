Карпенко (Бездольная?) Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1899
Дочь: Анастасия Калли́никовна
Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1901
Дочь: Наталия Калли́никовна
Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1904
Сын: Карпенко Александр Каллиникович
Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1907
Сын: Карпенко Андрей Каллиникович
Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1908
Дочь: Анна Калли́никовна
Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно