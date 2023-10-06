Карпенко (Бездольная?) Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Бездольная?) Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1899

Дочь: Анастасия Калли́никовна

Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1901

Дочь: Наталия Калли́никовна

Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Карпенко Александр Каллиникович

Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1907

Сын: Карпенко Андрей Каллиникович

Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: Анна Калли́никовна

Отец ребёнка: Карпенко Каллиник Петрович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Каллиник Петрович

Смерть
Неизвестно
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