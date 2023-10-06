(Карпенко) Евдокия Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.02.1849
Дата смерти12.07.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1849
Отец: Карпенко Петр Емельянович
Мать: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.07.1849
Харьковская губерния, Российская империя