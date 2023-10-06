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(Карпенко) Евдокия Петровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1853

Дата смерти

15.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853

Отец: Карпенко Петр Емельянович

Мать: Матрона Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1853
Харьковская губерния, Российская империя
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