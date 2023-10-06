(Карпенко) Евдокия Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.07.1853
Дата смерти15.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853
Отец: Карпенко Петр Емельянович
Мать: Матрона Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1853
Харьковская губерния, Российская империя