Оснач Федор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Федор Прокофьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.06.1824

Дата смерти

02.07.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1824

Отец: Оснач Прокопий Антонович

Мать: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1843
Харьковская губерния, Российская империя
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