Оснач Федор Прокофьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.06.1824
Дата смерти02.07.1843
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1824
Отец: Оснач Прокопий Антонович
Мать: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1843
Харьковская губерния, Российская империя