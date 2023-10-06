Щербак Иван Ефимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1817
Дата смерти22.04.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1836
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1839
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1841
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1844
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Рождение ребёнка
08.11.1847
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1850
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1897