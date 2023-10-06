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Щербак Иван Ефимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1817

Дата смерти

22.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1836

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1839

Сын: Щербак Герасим Иванович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1841

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1844

Сын: Щербак Адриан Иванович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.11.1847

Сын: Щербак Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1850

Сын: Щербак Дионисий Иванович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
22.04.1897
Ивот, Сумська область
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