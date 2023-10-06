Щербак Дионисий Иванович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.06.1850
Дата смерти04.12.1901
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850
Отец: Щербак Иван Ефимович
Мать: Щербак Пелагея Тарасовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1876
Жена: Щербак Марфа Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1877
Сын: Щербак Ефимий Дионисьевич
Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Ксения Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
28.09.1884
Сын: Щербак Григорий Дионисьевич
Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна
Рождение ребёнка
09.10.1887
Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна
Бракосочетание
17.01.1888
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1889
Дочь: Татьяна Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1890
Сын: Щербак Тимофей Дионисьевич
Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Параскева Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: Евдокия Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.09.1900
Дочь: София Дионисиевна
Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1901