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Щербак Дионисий Иванович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.06.1850

Дата смерти

04.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850

Отец: Щербак Иван Ефимович

Мать: Щербак Пелагея Тарасовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Щербак Марфа Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1877

Сын: Щербак Ефимий Дионисьевич

Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Ксения Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Щербак Григорий Дионисьевич

Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Щербак Яков Дионисьевич

Мать ребёнка: Щербак Марфа Акимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1889

Дочь: Татьяна Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1890

Сын: Щербак Тимофей Дионисьевич

Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Евдокия Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1900

Дочь: София Дионисиевна

Мать ребёнка: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
04.12.1901
Киев, Киевский уезд
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