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(Щербак) Ксения Дионисиевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.01.1880

Дата смерти

06.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1880

Отец: Щербак Дионисий Иванович

Мать: Щербак Марфа Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
06.10.1880
Харьковская губерния, Российская империя
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