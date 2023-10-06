Щербак (Ольховик) Марфа Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Ольховик) Марфа Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

22.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ольховик Аким Степанович

Мать: Ольховик Елисавета Яковлевна

Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1877

Сын: Щербак Ефимий Дионисьевич

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Ксения Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Щербак Григорий Дионисьевич

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.10.1887

Сын: Щербак Яков Дионисьевич

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
22.11.1887
Ивот, Сумська область
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