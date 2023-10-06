Щербак (Ольховик) Марфа Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти22.11.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
18.01.1876
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1877
Сын: Щербак Ефимий Дионисьевич
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Ксения Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1884
Сын: Щербак Григорий Дионисьевич
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1887
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1887