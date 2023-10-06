Ольховик Елисавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти21.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Щербак Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1868
Сын: Ольховик Тимофей Акимович
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1869
Дочь: София Акимовна
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1873
Сын: Ольховик Григорий Акимович
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Ульяна Акимовна
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1880
Сын: Ольховик Тимофей Акимович
Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.10.1893
Харьковская губерния, Российская империя