Ольховик Елисавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Елисавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Щербак Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1868

Сын: Ольховик Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1869

Дочь: София Акимовна

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1873

Сын: Ольховик Григорий Акимович

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Ульяна Акимовна

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Ольховик Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Ольховик Аким Степанович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.10.1893
Харьковская губерния, Российская империя
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