Ольховик Аким Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.09.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Щербак Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1868
Сын: Ольховик Тимофей Акимович
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1869
Дочь: София Акимовна
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1873
Сын: Ольховик Григорий Акимович
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Ульяна Акимовна
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1880
Сын: Ольховик Тимофей Акимович
Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно