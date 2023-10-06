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Ольховик Аким Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.09.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Щербак Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1868

Сын: Ольховик Тимофей Акимович

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1869

Дочь: София Акимовна

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1873

Сын: Ольховик Григорий Акимович

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Ульяна Акимовна

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Ольховик Тимофей Акимович

Мать ребёнка: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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