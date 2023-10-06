(Ольховик) София Акимовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1869
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Петренко Григорий Максимович
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1892
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Петренко Николай Максимович
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Петренко Степан Максимович
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Петренко Владимир Максимович
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно