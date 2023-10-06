(Ольховик) София Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ольховик) София Акимовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1869

Отец: Ольховик Аким Степанович

Мать: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Петренко Григорий Максимович

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1892

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Петренко Николай Максимович

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Петренко Степан Максимович

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Петренко Петр Максимович

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Петренко Владимир Максимович

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Петренко Максим Самуилович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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