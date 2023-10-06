Петренко Максим Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1890
Жена: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Петренко Григорий Максимович
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1892
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Петренко Николай Максимович
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Петренко Степан Максимович
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Петренко Владимир Максимович
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно