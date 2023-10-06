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Петренко Максим Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1890

Жена: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Петренко Григорий Максимович

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1892

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Петренко Николай Максимович

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Петренко Степан Максимович

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Петренко Петр Максимович

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Петренко Владимир Максимович

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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