Петренко Григорий Максимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.11.1890
Дата смерти14.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890
Отец: Петренко Максим Самуилович
Мать: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1892
Харьковская губерния, Российская империя