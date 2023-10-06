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Петренко Григорий Максимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.11.1890

Дата смерти

14.01.1892

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890

Отец: Петренко Максим Самуилович

Мать: София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1892
Харьковская губерния, Российская империя
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