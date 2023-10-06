Петренко Николай Максимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.02.1895
Дата смерти02.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1895
Отец: Петренко Максим Самуилович
Мать: София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.08.1895
Харьковская губерния, Российская империя