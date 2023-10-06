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Ольховик Григорий Акимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1873

Отец: Ольховик Аким Степанович

Мать: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1892

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1894

Сын: Ольховик Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1897

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Ольховик Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Ольховик Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ольховик Марфа Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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