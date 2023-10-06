Ольховик (Марченко) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Марченко) Марфа Никифоровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1871

Отец: Марченко Никифор Иванович

Мать: Марченко Ульяна Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1892

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1894

Сын: Ольховик Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1897

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1904

Сын: Ольховик Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Ольховик Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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