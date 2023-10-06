Ольховик (Марченко) Марфа Никифоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1871
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1892
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1892
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1894
Сын: Ольховик Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1897
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1900
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1902
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.04.1904
Сын: Ольховик Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Ольховик Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ольховик Григорий Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно