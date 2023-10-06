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Ольховик Тимофей Акимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880

Отец: Ольховик Аким Степанович

Мать: Ольховик Елисавета Яковлевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Ольховик Феодора Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1904

Сын: Ольховик Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Ольховик Феодора Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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