Ольховик Тимофей Акимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1904
Сын: Ольховик Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Ольховик Феодора Семеновна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно