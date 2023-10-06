Ольховик (Марченко) Феодора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик (Марченко) Феодора Семеновна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1883

Отец: Марченко Семен Андреевич

Мать: Марченко Ульяна Потаповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Ольховик Тимофей Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1904

Сын: Ольховик Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ольховик Тимофей Акимович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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