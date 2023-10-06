Ольховик (Марченко) Феодора Семеновна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1883
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1904
Сын: Ольховик Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ольховик Тимофей Акимович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно